В Госдепе предупредили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Выступая 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, Лавров допустил, что на полях ООН встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от серьезных предложений о диалоге.
Обвиняемому в утечке данных Пентагона служащему в Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре грозят «десятки лет» в тюрьме, сообщает газета The New York Times.
Тейшейре вменяют нарушение закона о шпионаже — параграф 793 раздела 18 Свода законов США («Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны»), заявил министр юстиции США — генпрокурор Меррик Гарленд.
Срок наказания за это преступление — десять лет, но Тейшейре может грозить отдельное обвинение по факту публикации в сети каждого из секретных документов.
Ранее 21-летнего американца Джека Дагласа Тейшейру задержали по делу о сливе документов Пентагона, в том числе и под грифом «совершенно секретно».
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске.
«При отступлении из Артемовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют. Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — приводит его слова ТАСС.
Марочко считает, что основная цель такой взрывчатки — мирное население города.