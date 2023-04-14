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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 415-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 415-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко заявил, что ВСУ комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске. Джеку Тейшейре, которого обвиняют в утечке данных Пентагона, грозят «десятки лет» в тюрьме. В Госдепе предупредили, что главу МИД РФ Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совбезе ООН, сказал посол России Антонов. Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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8:18

В Госдепе предупредили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Выступая 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, Лавров допустил, что на полях ООН встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от серьезных предложений о диалоге.

8:12

Обвиняемому в утечке данных Пентагона служащему в Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре грозят «десятки лет» в тюрьме, сообщает газета The New York Times.

Тейшейре вменяют нарушение закона о шпионаже — параграф 793 раздела 18 Свода законов США («Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны»), заявил министр юстиции США — генпрокурор Меррик Гарленд.

Срок наказания за это преступление — десять лет, но Тейшейре может грозить отдельное обвинение по факту публикации в сети каждого из секретных документов.

Ранее 21-летнего американца Джека Дагласа Тейшейру задержали по делу о сливе документов Пентагона, в том числе и под грифом «совершенно секретно».

8:09

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске.

«При отступлении из Артемовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют. Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — приводит его слова ТАСС.

Марочко считает, что основная цель такой взрывчатки — мирное население города.

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Сергей Аверин/РИА «Новости»
8:04

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий, связанных со спецоперацией на Украине.

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