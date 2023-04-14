Военная операция РФ на Украине. День 415-й

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В Госдепе предупредили, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Выступая 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, Лавров допустил, что на полях ООН встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от серьезных предложений о диалоге.