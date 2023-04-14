«Уничтожены около 300 офицеров из стран НАТО». Стали известны детали удара по бункеру ВСУ

Директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин рассказал об ударе российских сил по Центру командования и связи ВСУ, который предположительно был уничтожен в начале марта этого года. Бункер располагался во Львовской области — в старом советском пункте управления Закарпатским военным округом на глубине 120 м, утверждает политолог. Официального подтверждения этим данным со стороны Минобороны РФ нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Центре командования и связи ВСУ, который, согласно утверждениям СМИ, предположительно уничтожили ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал», могли находиться несколько генералов из стран НАТО. С такой версией событий выступил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, пишет в пятницу, 14 апреля, «Российская газета».

По его словам, в бункере во Львовской области Украины якобы была «сосредоточена вся система управления ВСУ».

Политолог утверждает, что в результате удара «были уничтожены около 300 офицеров из стран НАТО».

«В том числе несколько американских генералов, много полковников, много высших офицеров, возможно, и генералов, британских, очень много польских», — рассказал он в эфире YouTube-канала «День ТВ».

Сорокин уточнил, что Центр командования и связи находился в старом советском пункте управления Закарпатским военным округом на глубине 120 м.

«Катастрофа для сил НАТО на Украине»

В марте 2023 года греческий портал Pronews утверждал, что десятки иностранных офицеров были уничтожены при ударе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по «совместному украинско-натовскому центру командования и связи».

По сведениям издания, погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, большинство из них — граждане Великобритании и Польши. В публикации отмечалось, что произошедшее стало «катастрофой для сил НАТО на Украине» — в бункере якобы находился центр управления и планирования операциями НАТО в стране.

Официального подтверждения этим данным со стороны Минобороны РФ нет.

«Развязка близка»

Директор Института изучения национальных кризисов также является колумнистом газеты «Завтра». В своей недавней колонке Николай Сорокин со ссылкой на военкоров написал, в частности, что части ВСУ оставили целый ряд кварталов в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), «спасаясь от полного окружения».

«Если бы ВСУ не вывели войска с улицы Горбатова, проходящей ровно по центру города, образовался бы микрокотел, в котором оказались бы как минимум полторы тысячи военнослужащих Украины. По этой причине утром 6 апреля войска с серьезными потерями были отведены из центральных кварталов, включая здание горадминистрации. Западнее этого места в многоэтажной застройке образовался новый опорный район ВСУ», — говорится в статье, опубликованной 11 апреля.

Как утверждает Сорокин, российские штурмовые группы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске.

«Украинские источники сообщают, что территория, примыкающая к трассе, с 8 апреля находится под контролем российских Вооруженных сил. Исходя из этих сообщений, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи».

С мест подтверждают, что локальное продвижение есть практически везде, в центре оно очень существенно, но говорить о том, что город занят нашими войсками, – преждевременно», — указал автор.