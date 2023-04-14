«Леопарды» здесь, они уже в гостях». Под Херсоном заметили немецкие танки

Немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, один из них утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда — с таким утверждением в пятницу, 14 апреля, выступил командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык». Его слова приводит РИА Новости.
«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard.
Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — рассказал он.
По словам собеседника агентства, российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов.
Поставки немецких танков
В конце января 2023 года западные страны начали объявлять о поставках Leopard на Украину. От Польши, согласно официальным данным, поступили 14 танков, от Норвегии — 8, от ФРГ — 18. Еще три танка должна была направить Киеву Португалия, шесть танков — Испания, писала газета El País.
10 апреля сообщалось, что самоходные артиллерийские установки Caesar и танки Leopard 1 из Дании передадут Киеву к лету. По словам министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена, первые Caesar могут поступить ВСУ уже в мае.
«Рассчитываем поставить артиллерийские системы Caesar на Украину в следующем месяце. По танкам Leopard Дания подписала соглашение с Германией еще два месяца назад. Надеемся начать их поставки к лету», — отметил он.
По его словам, за полгода Дания рассчитывает поставить на Украину около 100 танков Leopard 1. При этом Поульсен предложил «обсудить позже» поставки Leopard 2, пишет газета «Коммерсантъ».
В целом поставки танков Leopard ВСУ подтвердили Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Великобритания и США намерены направить на Украину танки Challenger и Abrams, напоминает РБК.
Leopard 2 — германский основной танк. Программа разработки этой боевой машины началась в 1970 году, и первый прототип был построен в 1972-м, а в 1976 году прототип Leopard 2 AV проходил сравнительные испытания вместе с прототипом Abrams на Абердинском полигоне в США. Первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года.
Leopard 2, как отмечают военные эксперты, представляет собой изменение философии проектирования и скачок в развитии по сравнению с более ранним Leopard и его модификациями А1 — А5.
Танк, претерпев ряд усовершенствований с момента своего появления, и в различных модификациях, как и специальный танк на его базе, состоит на вооружении 19 армий мира. Многие из государств на его основе разработали свои собственные модификации танка. К началу 2015 года произведено более 3 600 основных танков этого типа.