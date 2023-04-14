«Леопарды» здесь, они уже в гостях». Под Херсоном заметили немецкие танки

Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда — об этом 14 апреля рассказал РИА Новости офицер батальона «Сокол». По его словам, российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких ЗРК. Поставки Leopard для ВСУ ранее подтвердили Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, один из них утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда — с таким утверждением в пятницу, 14 апреля, выступил командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык». Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard.

Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов.

Поставки немецких танков

В конце января 2023 года западные страны начали объявлять о поставках Leopard на Украину. От Польши, согласно официальным данным, поступили 14 танков, от Норвегии — 8, от ФРГ — 18. Еще три танка должна была направить Киеву Португалия, шесть танков — Испания, писала газета El País.

10 апреля сообщалось, что самоходные артиллерийские установки Caesar и танки Leopard 1 из Дании передадут Киеву к лету. По словам министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена, первые Caesar могут поступить ВСУ уже в мае.

«Рассчитываем поставить артиллерийские системы Caesar на Украину в следующем месяце. По танкам Leopard Дания подписала соглашение с Германией еще два месяца назад. Надеемся начать их поставки к лету», — отметил он.

По его словам, за полгода Дания рассчитывает поставить на Украину около 100 танков Leopard 1. При этом Поульсен предложил «обсудить позже» поставки Leopard 2, пишет газета «Коммерсантъ».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В целом поставки танков Leopard ВСУ подтвердили Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Великобритания и США намерены направить на Украину танки Challenger и Abrams, напоминает РБК.

Leopard 2 — германский основной танк. Программа разработки этой боевой машины началась в 1970 году, и первый прототип был построен в 1972-м, а в 1976 году прототип Leopard 2 AV проходил сравнительные испытания вместе с прототипом Abrams на Абердинском полигоне в США. Первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года.

Leopard 2, как отмечают военные эксперты, представляет собой изменение философии проектирования и скачок в развитии по сравнению с более ранним Leopard и его модификациями А1 — А5.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Танк, претерпев ряд усовершенствований с момента своего появления, и в различных модификациях, как и специальный танк на его базе, состоит на вооружении 19 армий мира. Многие из государств на его основе разработали свои собственные модификации танка. К началу 2015 года произведено более 3 600 основных танков этого типа.