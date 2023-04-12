Хуснуллин, «Мегафон», ЧВК «Патриот». Против кого США ввели новые санкции

Минфин США включил более 30 физических и около 90 юридических лиц в санкционный список по России. Под новые ограничения, в частности, попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и компания «Мегафон». Рестрикции также ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ. Кроме того, аннулирована лицензия, разрешающая сделки с собственностью, принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты ввели санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц, связанных с Россией, передает ТАСС в среду, 12 апреля.

Под рестрикции, в частности, попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, дочь и отец депутата Госдумы Варвара и Владимир Скочи, против которых ранее ввела ограничения и Великобритания.

В санкционный список внесли компанию USM, всероссийское движение «Юнармия», «Металлоинвест», «Мегафон», частную военную компанию «Патриот».

Минфин США аннулировал генеральную лицензию, разрешающую сделки с собственностью, принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову.

При этом отдельной лицензией из-под санкций вывели газету «Коммерсантъ». Как указали в американском ведомстве, разрешены сделки, «проводимые в обычном порядке» и необходимые для деятельности издания.

Ограничения ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ, включая производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко, Ковровский механический завод, ВПО «Точмаш», АО «НИКИМТ-Атомстрой». Отмечается, что эти компании «находятся в собственности или под контролем правительства РФ, действуют или намереваются действовать прямо или косвенно от его имени».

Кроме того, в черном списке оказался Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Под ограничения также попал расположенный в Будапеште Международный инвестиционный банк и его московская «дочка».

Рестрикции введены и в отношении 17 судов под российским флагом, предназначенных для грузоперевозок. Утверждается, что они связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией. Санкции также введены против ее гендиректора, экс-главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

В то же время американский Минфин вывел из-под санкций несколько сделок «Мегафона» с участием Таджикистана и Узбекистана.

Попытки обойти санкции

11 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов считает одной из ключевых задач своей стратегии в 2023 году пресечение возможных попыток со стороны РФ обойти введенные против нее санкции.

«За последний год наша кампания систематически подрывала российский оборонно-промышленный комплекс и помогла сократить доходы, которые Россия может использовать для финансирования своей войны», — утверждает она.

По ее словам, Вашингтон намерен повышать уровень обмена информацией и координации между своими союзниками, оказывать давление на физических и юридических лиц, которые помогают России обходить санкции, а также перекрывать каналы, которые используются для финансирования ВС РФ.

Йеллен добавила, что будет призывать союзников и партнеров продолжать поддерживать Украину и «оказывать давление» на Россию с помощью санкций и других мер с целью прекращения специальной военной операции.

10 апреля замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо сообщил, что Соединенные Штаты продолжают работу над усовершенствованием антироссийских санкций.

«Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые санкции. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем ужесточение того, что вы уже применяете», — пояснил он, добавив, что со временем в любых рестрикциях появляются «дыры», поэтому задача США состоит в том, чтобы этого не допустить.

По его оценкам, уже введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции «оказали серьезное влияние на Россию». В частности, РФ вынуждена покупать технологии для своей военной техники «у менее надежных поставщиков», а также стала получать меньше доходов от продажи энергоресурсов, заключил он.