«Падение экономических показателей огромное». Орбан назвал Украину несуществующей страной

Украина не может сама себя финансировать, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится — соответствующее мнение 14 апреля выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его оценкам, ЕС тратит на «содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно». При этом он констатировал «огромное падение экономических показателей, что совершенно объяснимо из-за войны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина в финансовом плане является несуществующей страной — с таким утверждением в пятницу, 14 апреля, выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны.

Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», — сказал глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth.

По его оценкам, ЕС тратит на «содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно».

«Вопрос в том, содержим ли мы Украину. И в тот момент, когда Америка и Европа ответят «нет» на этот вопрос, конфликт окончится», — полагает Орбан.

На его слова уже отреагировал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

«Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна.

Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика.

Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — утверждает замглавы Совбеза РФ.

12 апреля директор по коммуникациям правящей в Венгрии партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что Будапешт «не откажется от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США».

11 апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, увеличивающий расходы бюджета на оборону страны на $14,5 млрд.

«Рекордное увеличение бюджета 2023 (года) подписано президентом. [13 апреля] законопроект №9105 вступит в силу», — проинформровал парламентарий.

По его данным, из указанного объема средств порядка $10 млрд предусмотрено для Минобороны Украины, $2,6 млрд – для системы МВД, $124,5 млн — «для главного управления разведки».

Спецоперация на Украине

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается уже в течение 415 дней — с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин отметил, что защита необходима ДНР, ЛНР и самой России. Еще одной целью спецоперации он называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий РФ и призвала вывести войска с территории Украины.

В отношении России ввели масштабные санкции. РФ стала мировым лидером по количеству наложенных ограничений, обойдя Иран. ЕС, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария и некоторые другие страны запретили самолетам российских авиакомпаний летать над своей территорией. Многие страны Евросоюза не принимают документы на оформление туристических виз от россиян.

Одновременно западные государства начали поставки оружия и гуманитарной помощи Украине. Уже к сентябрю прошлого года поддержка Киева со стороны США превысила $13,6 млрд, а ЕС выделил более €9,5 млрд.