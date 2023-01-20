Из солидарности с Украиной. Грузинский президент против восстановления авиасообщения с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила против восстановления авиасообщения с Россией. Кроме того, глава республики призвала правительство ужесточить условия нахождения россиян в стране, следует из ее заявления:
«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией!
В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — приводит слова грузинского лидера ее администрация.
Зурабишвили также призвала ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в республику.
«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — отметила она.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты между Москвой и Тбилиси активно развиваются, а в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% «в значительной степени благодаря туризму и отношениям с РФ». По его словам, РФ надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией, передает ТАСС.
В свою очередь, глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что возможное возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет очень важно для проживающих в РФ грузинских граждан. «Такое решение республика будет приветствовать», — сказал он.
Ранее представители грузинской оппозиции призывали ввести визовый режим для граждан РФ — с такой инициативой выступал, в частности, глава партии «Европейские демократы» Николоз Вашакидзе, напоминает TourDom.ru.
«Не хотят разделить судьбу воюющей России»
Добавим, что порядка 100 тыс. граждан РФ остались в Грузии после объявления частичной мобилизации — такие данные Зурабишвили привела в середине ноября прошлого года.
По ее словам, с 21 сентября около 700 тыс. россиян пересекли границу с Грузией, после чего 600 тыс. человек уехали транзитом в другие страны — в том числе в Армению, Турцию и на территорию ЕС. Как сообщала грузинский лидер, серьезных инцидентов с участием россиян в Грузии не было, однако «время от времени происходят словесные перепалки».
В целом Зурабишвили описала переехавших в Грузию россиян как людей, которые не хотят «разделить судьбу воюющей России и быть мобилизованными».
Комментируя «наплыв россиян», она говорила, что допускает пересмотр «либерального безвизового режима», назвав ситуацию вызовом для республики.
Путевки подорожают
Прямые рейсы из РФ в Грузию были приостановлены в 2019 году. Тогда же Ростуризм рекомендовал не продавать туры в страну.
Однако российские туроператоры по-прежнему могут предлагать размещение и экскурсии в Грузии: добраться до этой страны граждане РФ могут стыковочными рейсами через Минск, Ереван, Баку и Стамбул или наземным транспортом.
«Российские туристы должны быть готовы к тому, что в случае возобновления прямого авиасообщения с Грузией путевки в страну подорожают», — предупредил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его оценкам, это связано с инфляцией в республике и высоким спросом со стороны россиян на поездки в Грузию в 2022 году.