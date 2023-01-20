«На нас смотрят украинцы и Кремль». Глава Пентагона пообещал поддерживать Киев и дальше

20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ проходит очередная встреча министров обороны западных государств, на которой обсуждается военная помощь Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о «переломном моменте» в конфликте и призвал союзников «копнуть глубже». Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон и его партнеры не прекратят помогать Украине. По его словам, «сейчас не время замедляться». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конфликте на Украине наступает «переломный момент», указал глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США «Рамштайн» в Германии.

«Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас», — заявил он.

Министр обороны США отметил, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон и его союзники не прекратят поддержку Киева.

О том, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, а вовлечение в него НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Пока мы видим, что он [конфликт] действительно развивается по восходящей спирали», — констатировал он.

Кроме того, представитель Кремля высказался о приверженности других стран «заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя». По оценкам Пескова, «это драматическое заблуждение, и Запад еще неоднократно будет о нем жалеть».

«Мы не можем заменить словами пушки»

В пятницу, 20 января, на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ проходит очередная встреча министров обороны западных государств, на которой обсуждается дальнейшая помощь Киеву — прежде всего, рассматривается вопрос передачи танков Leopard.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников действовать быстрее и передать ВСУ, в частности, истребители F-16. Он обратился к участникам встречи с видеообращением:

«Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не можем заменить словами пушки, которые нужны нам, чтобы использовать против российской артиллерии или противовоздушных ракет», — сказал украинский лидер.

Зеленский попросил предоставить Украине ракеты большей дальности и танки, отметив, что время — «оружие России».

Добавим, что власти Финляндии сегодня сообщили о крупнейшем пакете военной помощи Киеву со стороны Хельсинки. Что конкретно в него не войдет, не раскрывается по соображениям безопасности, передает ТАСС.

Однако известно, что Финляндия оказала Украине военную помощь на €590 млн. «Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории, и этот пакет военной техники, безусловно, является самым крупным на сегодняшний день. Финляндия поставляет на Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы», — рассказал глава Минобороны республики Микко Савола.

Ситуация на фронте

Как пишет газета The Washington Post, украинские и российские силы сейчас «вовлечены в интенсивную войну на истощение на востоке Украины вокруг Бахмута [Артемовска]».

«Город имеет относительно небольшое стратегическое значение, но он приобрел символическое значение для обеих сторон, в частности для России, которая с лета прошлого года не захватила ни одного крупного украинского города», — говорится в публикации.

Издание также приводит прогноз военных аналитиков, по оценкам которых «всплеск боевых действий весной 2023 года может определить траекторию войны».