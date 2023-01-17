«Аморально кичиться своим отпуском». Депутатов из регионов просят не ездить за рубеж

В России начали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны после ряда скандалов, связанных с их отпусками, утверждает «Коммерсантъ». Официально запретить выезжать из страны региональные власти не могут, но во многих субъектах РФ уже действует «настоятельная рекомендация» на этот счет, выяснила газета. По ее данным, в Брянской области такая рекомендация существует с самого начала военной спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После серии скандалов, связанных с отдыхом депутатов и чиновников за границей, в российских регионах начали ограничивать им выезд за пределы страны. Об этом во вторник, 17 января, написала газета «Коммерсантъ».

Официально запретить парламентариям и госслужащим покидать Россию нельзя, однако, по данным издания, в ряде субъектов РФ уже действует «настоятельная рекомендация» по этому поводу.

«Настоятельная рекомендация»

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, комментируя поездку члена фракции «ЕР» в региональном заксобрании Дениса Долженко в Дубай, «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам «воздержаться от поездок в зарубежные страны», пишет «Ъ».

«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в соцсетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — указал глава региона. По его словам, вместо отдыха за границей им следует «посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, — земляков, участвующих в специальной военной операции РФ на Украине».

Долженко подвергся критике после того, как уехал на новогодние праздники в ОАЭ. В «Единой России» пообещали исключить его из партии — но оказалось, что он и не был ее членом.

«Я беспартийный, партбилета у меня нет. Я взял отпуск для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Помимо этого, совместить отпуск со своим тренировочным планом, дома из-за слишком холодной погоды в эти дни не было бы возможности тренироваться», — пояснил Долженко «Газете.Ru».

Позднее его исключили из числа сторонников «ЕР» в связи с тем, что депутат якобы «совершил дискредитирующие партию действия». Кроме того, «было рекомендовано принять решение об освобождении» Долженко от занимаемого им поста замглавы комитета по экономической политике и собственности в региональном парламенте.

Широкий общественный резонанс вызвали и кадры отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева в Мексике.

На видео, распространившемся в соцсетях, парламентарий наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Он отдыхал вместе с женой Светланой Васильевой — тоже депутатом облдумы и членом «ЕР».

«Ни флага, ни чести, ни мозгов»

Секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак потребовал увольнения четы Васильевых. «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — заявил он.

Возмущение поведением депутата выразил в соцсетях и губернатор Курской области Роман Старовойт. Васильев после этого пообещал поговорить и с Турчаком, и со Старовойтом, «и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали», напоминает РБК.

В итоге парламентарий получил предупреждение от комиссии по этике — в облдуме сообщили, что Васильев извинился перед коллегами и избирателями. Депутат участвовал в заседании по видеосвязи.

На этом фоне в российских регионах началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от отдыха за границей, отмечает «Коммерсантъ».

В частности, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО»: всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

«Все коллеги здравомыслящие, понимают момент»

13 января глава фракции ЕР в Тамбовской облдуме Юрий Плужников «в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире» рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы РФ — даже в «дружественные страны». Аналогичной позиции придерживаются единороссы и в ряде других регионов — в частности, в заксобрании Свердловской области.

Рекомендация не выезжать за границу действует и в Марий Эл, рассказали газете в пресс-службе главы республики. Там утверждают, что пожелание устное и пока никем не нарушалось.

«Все коллеги здравомыслящие, понимают момент и не злоупотребляют поездками за границу», — сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Негласные запреты на выезд за границу существуют в Чувашии и Северной Осетии, говорят источники в республиканских правительствах.

В Брянской области неофициальная рекомендация не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года. «Еще в начале СВО губернатор Александр Богомаз собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил», — заявил собеседник «Ъ», близкий к правительству региона.

Глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник назвал выезд за рубеж «личным делом каждого»:

«Проблема не в том, что кто-либо куда-то выезжает. Аморально выкладывать это в публичное пространство и кичиться своим отпуском, возможностями», — пояснил депутат.

По его словам, перед Новым годом до всех членов партии был доведен «кодекс единороссов», где «все четко прописано: никакого фешена, никаких гламурных тусовок, дорогих автомобилей».

«Запрета на выезд за границу нет, но нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях»,— заключил Крупник.