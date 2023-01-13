10-й пакет санкций ЕС готовят к годовщине начала СВО. Что в него войдет

Евросоюз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении России. Его якобы могут приурочить к первой годовщине начала военной спецоперации на Украине — 24 февраля 2023-го, утверждают источники агентства Reuters. По словам польских и литовских дипломатов, Варшава и Вильнюс хотят, чтобы ЕС ввел ограничения на ядерный сектор РФ. Вместе с тем они признают, что добиться единодушия для новых санкций становится все труднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля 2023 года, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT. Об этом в пятницу, 13 января, пишет Reuters со ссылкой на польских и литовских дипломатов, попросивших не называть их имена.

«Польша и Литва хотят, чтобы ЕС ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций против Москвы и Минска за войну на Украине», — заявили собеседники агентства.

Как отмечается в публикации, «ведущие ястребы ЕС в отношении России предложат блоку запретить больше «российских пропагандистских» СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT».

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций.

Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — сказал один из дипломатов.

«Амбициозный пакет»

По словам собеседников агентства, «10-й пакет санкций ЕС после вторжения России в Украину» должен быть готов к первой годовщине начала военной спецоперации РФ — 24 февраля 2023 года.

Reuters также передает, что речь может идти и о новых санкциях в отношении союзника России — Белоруссии, «лазейки» на территории которой, как утверждают европейские дипломаты, позволяют обходить санкции против Москвы в торговле товарами, включая мебель.

«Это перекликается с заявлением, сделанным ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — о том, что блок введет санкции против Белоруссии за помощь России в войне. Россия использовала Белоруссию в качестве плацдарма для вторжения в Украину и с октября разместила войска в Белоруссии для совместных военных учений», — говорится в материале.

В свою очередь, Украина уже призвала ЕС, в состав которого входят 27 стран, включить российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» в свой следующий пакет санкций. Этот шаг ранее блокировался Венгрией, уже имеющей четыре атомных реактора, построенных в России. Будапешт планирует ввести в эксплуатацию еще два реактора, которые также будут построены «Росатомом».

«Вы чувствуете себя комфортно с таким партнером? Кто вторгается в соседнюю страну, одновременно строя вашу атомную электростанцию?»,

— сказал высокопоставленный украинский дипломат, присутствовавший на встрече с дипломатами ЕС в Брюсселе.

«Они предложили внести «Росатом» и/или его руководство в «черный список» в качестве первого шага, который затем должен привести к свертыванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью», — следует из текста.

Высокопоставленные дипломаты также заявили, что они снова попытаются «положить конец» торговле алмазами Бельгии с Россией посредством новых санкций ЕС и расширения запретов на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В свою очередь, посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Евросоюз «ускоренно работает» над введением десятого пакета санкций против России, передает Польское агентство печати.

«Работа действительно ускорилась. Польша с группой аналогично мыслящих стран сейчас предлагает новые санкции», — рассказал Садось.

Власти Польши и Литвы выступают за ужесточение европейских санкций в отношении России, передает Sky News.

На данный момент санкции ЕС затрагивают около 1300 человек и 120 организаций, занесенных в «черный список» из-за российской СВО на Украине.

В частности, рестрикции распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.

В середине декабря ЕС утвердил предыдущий, девятый пакет санкций против России. Евросоюз ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе электроники и IT-оборудования, химических и нервно-паралитических веществ, беспилотников, приборов ночного видения и радионавигационного оборудования. Под санкции также попали предприятия российского ВПК, около 200 физлиц и четыре телеканала.

5 октября 2022 года страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности и машиностроения, бытовой техники, химических продуктов, пластика, сигарет, бумаги и других товаров из России, а также на предоставление IT- и юридических услуг российским организациям. Кроме того, страны ЕС договорились о введении потолка цен на российскую нефть.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала военной спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что «политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада», а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он утверждает, что основная цель Запада состоит в том, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей», передает РИА Новости.