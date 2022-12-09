«Под особым контролем». США согласовали операции по картам «Мир» в Казахстане

Казахстанские банки смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные через банкоматы. Финансовые власти республики получили разъяснения от Минфина США о том, что операции с российской платежной системой допустимы для обеспечения жизнедеятельности граждан РФ, переехавших в Казахстан, но останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода санкций. При этом решение о подключении к «Миру» банки Казахстана принимают самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Банки Казахстана смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги их обладателям через банкоматы. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — уточняется в тексте.

Решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития, следует из сообщения.

«В письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «Мир» на территории Казахстана проведена встреча с представителями местных банков.

Правильным это решение назвал в беседе с «Газетой.Ru» директор Казахстанского института стратегических исследований Булат Султанов. По его мнению, граждане России должны иметь на территории Казахстана комфортные условия и пользоваться своими карточками «Мир».

«Я считаю, что карта «Мир» должна иметь хождение на территории Казахстана. И все граждане РФ, у которых она есть, должны пользоваться ею беспрепятственно на территории Казахстана. Мы живем в таком мире, когда наши финансовые системы встроены в глобальную систему, а она сейчас построена так, что отношения абсолютно не рыночные.

Граждане РФ должны иметь возможность комфортного пребывания в Казахстане.

Принесут ли они капитал, инвестиции или иной профит в республику, для меня второй вопрос — об этом пусть думают финансовые институты. Для меня самое главное – мы живем в пространстве СНГ, в рамках Евразийского экономического союза. Мы скреплены договором о вечной дружбе и союзничестве. Мы с Россией союзники. Для меня главное – чтобы не было стыдно смотреть россиянам в глаза. Друзья познаются в беде. Мы должны оказывать россиянам максимальное содействие», — заключил Султанов.

Санкции за «Мир» и альтернативные платежные системы

Напомним, в сентябре Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России. От приема карт российской платежной системы отказались все банки Турции, а крупнейший в Казахстане Народный банк («Халык банк») перестал принимать карты «Мир» в банкоматах.

9 декабря также стало известно, что Россия и Турция вскоре представят альтернативу оплате картами «Мир».

«РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», скоро она обязательно будет представлена. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир», — цитируют «Известия» директора Российско-турецкого делового совета Алексея Егармина.

По его словам, альтернатива карты «Мир» может быть представлена к началу следующего туристического сезона — в мае-июне 2023 года. Он добавил, что в турецких отелях сейчас можно напрямую рассчитываться в рублях, а также, что некоторые гостиницы «действительно уже принимают рублевые расчеты, даже некоторые магазины их принимают».

Ранее предполагалось, что россияне смогут спокойно оформлять карты TROY в турецких банках и расплачиваться ими в Турции. Пока что официальных заявлений о внедрении этой системы не было, пишет TourDom.ru.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров указал на интерес к использованию системы «Мир» в Азербайджане. По его словам, уже три местных банка подключились к российскому аналогу SWIFT.

О готовности внедрять российскую платежную систему говорят и в ряде других стран. Например, с соответствующими заявлениями выступали представители Индии, Малайзии, Индонезии и Таиланда. Кроме того, возможность подключения к «Миру» прорабатывают власти Египта, ОАЭ, Мальдивских островов, Кубы и Бахрейна. Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах, в том числе во Вьетнаме и Южной Корее, сообщает Profi.Travel.