«Они понимают только грубую силу». Киев отказался от перемирия на Рождество

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии. Ровно в полдень в пятницу, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, ВСУ обстреляли Донецк. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Киев отверг руку христианского милосердия, протянутую Москвой на Рождество». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером, 5 января, отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением главы государства указ о прекращении огня был отдан в войска, напоминает РИА Новости.

«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он утверждает, что Москва может использовать перемирие как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

В пятницу, 6 января, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, проинформировали в представительстве ДНР.

«12:00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

По данным представительства, в 11:45 по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Ранее сообщалось об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка из населенных пунктов Курахово и Максимильяновка.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что »Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество».

«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли», — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, большинство военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в спецоперации, «спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество», поскольку в этом случае «меньше проблем и лукавства».

«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — утверждает Медведев.

Он добавил, что «малограмотная германская бабка [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия». «Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», — заключил зампред СБ России.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал Зеленского за его ответ на предложение Путина о рождественском перемирии. «Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал он в Twitter.