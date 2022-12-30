«Будущее Украины зависит от ее народа». В постпредстве России в ООН назвали цели спецоперации

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу заявил, что «Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза». По его словам, Россия не стремится уничтожить украинскую государственность. Он добавил, что исключение России из ООН невозможно в существующем правовом поле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия отвергает попытки Запада утверждать, что целью специальной военной операции якобы является уничтожение украинской государственности. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Будущее Украины зависит прежде всего от народа Украины, отметил он. «Это выбор данного государства, людей, которые там проживают. В любом случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей СВО говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась.

Это, скорее, западные оппоненты пытаются таким образом представить нашу позицию, пугая тем, что целью спецоперации России является уничтожение Украины, борьба с украинским языком, ее русификация. Естественно, это абсолютно не так», — утверждает Полянский.

«Я отвечу так — Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза.

Это можно понимать по-разному — это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться», — сказал первый заместитель постпреда РФ, передает ТАСС.

По его словам, исключение России из ООН невозможно в существующем правовом поле.

Однако, если кто-то найдет неправовой способ сделать это, результатом станет слом всей системы международных отношений, полагает Полянский.

«На мой взгляд, это будет уже другая организация. И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН — но я еще раз говорю, что мне такой сценарий не известен, в правовом поле его просто не существует, без того, чтобы как-то переформатировать ООН — но если все-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, и ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций», — заключил он.

«Имеет ли Россия право оставаться в ООН?»

Напомним, 26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах добиться исключения России из Совбеза ООН. «У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в ООН вообще?

У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — сказал он.

Позднее на официальном сайте ведомства опубликовали текст обращения: «Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом».

Реагировать на эти высказывания Кулебы не нужно, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял о необходимости создания механизма приостановки членства России в Совбезе ООН. В то же время он констатировал, что сейчас это сделать невозможно. Мишель отметил, что такой шаг привел бы в тупик сам концепт безопасности ООН. Однако, по его оценкам, данный концепт «сильно барахлил» и до начала специальной военной операции РФ на Украине.

Добавим, что в состав Совета безопасности ООН входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок (по пять каждый год). Постоянные члены — Китай, Россия, Великобритания, США, Франция, все они имеют «право вето». РФ является постоянным членом СБ ООН с 24 декабря 1991 года как государство-продолжатель СССР.

О целях спецоперации

На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей СВО. В их числе он назвал безопасность четырех новых российских регионов и недопущение создания угроз для безопасности всей страны.

«Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», — сказал министр иностранных дел РФ.

Он отметил, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции — недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности». Русский народ и русскоговорящее население на Украине, как утверждает Лавров, подвергались «удушению», что являлось «настоящей агрессией». По его словам, «коллективный Запад во главе с США довольно давно объявил России войну, в частности, после госпереворота на Украине в 2014 году».