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Политика

Военная операция на Украине. День 317-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — день 317

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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
С 12:00 мск 6 января до 00:00 мск 7 января в зоне проведения спецоперации будет действовать режим прекращения огня, объявленный российской стороной по случаю Рождества. Украинская отказалась поддержать режим перемирия. Американский президент Джо Байден считает, что конфликт на Украине находится в критической точке. Вашингтон собирается еще больше нарастить поддержку Киева. Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что в Штатах поставками оружия подстрекают украинские власти к «новым ужасным деяниям». ФРГ выделит Украине дополнительную батарею Patriot. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09.03

08.57

Власти Казахстана так и не смогли наладить поставки нефти в обход России в 2022 году, пишут «Известия». У страны есть четыре возможных способа пустить поставки нефти в обход Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — увеличить поставки по железной дороге через территорию РФ, перевозить нефть в Азербайджан и дальше доставлять его по трубопроводам БТД и Баку – Супса, увеличить поставки в Китай и в Иран.

08.44

В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность. Соответствующий закон № 240-З подписал президент Александр Лукашенко.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров Республики Беларусь», — указано в тексте закона.

08.25

Япония как председатель G7 будет продвигать санкции против РФ и помощь Украине, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. «Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами Группы семи продвигать санкции против России и поддержку Украины», — подчеркнул он.

08.13

Мы собираемся нарастить поддержку Украины — Байден

08.07

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все последние действия Вашингтона прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию ситуации на Украине.

«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку». Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — подчеркнул дипломат.

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Alexander Zemlianichenko/AP
08.02

08.01

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня 317-й день военной операции РФ на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий.

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