08.07

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все последние действия Вашингтона прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию ситуации на Украине.



«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку». Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — подчеркнул дипломат.