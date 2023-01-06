Военная операция на Украине. День 317-й

Власти Казахстана так и не смогли наладить поставки нефти в обход России в 2022 году, пишут «Известия». У страны есть четыре возможных способа пустить поставки нефти в обход Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — увеличить поставки по железной дороге через территорию РФ, перевозить нефть в Азербайджан и дальше доставлять его по трубопроводам БТД и Баку – Супса, увеличить поставки в Китай и в Иран.
В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность. Соответствующий закон № 240-З подписал президент Александр Лукашенко.
«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров Республики Беларусь», — указано в тексте закона.
Япония как председатель G7 будет продвигать санкции против РФ и помощь Украине, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. «Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами Группы семи продвигать санкции против России и поддержку Украины», — подчеркнул он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что все последние действия Вашингтона прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию ситуации на Украине.
«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку». Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — подчеркнул дипломат.