Путин объявил рождественское перемирие

Президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал перемирие «ловушкой».

На сайте Кремля сообщается о поручении Владимира Путина главе Минобороны РФ Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине»,

— приводятся слова президента на сайте Кремля.

В публикации отмечается, что в районах боевых действий проживает большое количество православных верующих, и им необходимо дать возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в Рождество. Призыв также адресован украинской стороне.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В ответ на указание президента глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что русская православная церковь приветствует поручение Путина.

«Призыв патриарха услышан. Слава Богу!» — написал Легойда.

Предложение Кирилла

Ранее патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине с 6 по 7 января.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в его заявлении на сайте патриархии.

На призыв патриарха отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Twitter он назвал это предложение циничной ловушкой и элементом пропаганды. Также он отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой, и обвинил РПЦ в поддержке спецоперации и призывах к «еще большей милитаризации РФ».

На призыв Путина Подоляк также отреагировал негативно.

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие»,

— заявил Подоляк

Предложение со стороны

5 января также состоялись телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили Украину, Сирию и создание в Турции газового хаба для поставок в Европу, сообщила пресс-служба турецкого лидера. Обсуждая конфликт на Украине, Эрдоган напомнил о ранее достигнутых результатах — зерновой сделке, обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Anadolu.

Также агентство передает слова Эрдогана, который заявил, то призывы к миру должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Предыстория рождественского перемирия

В декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию начать вывод войск к Рождеству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что о подобном «не может быть и речи, и украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

Позже, перед Новым годом, Песков заявил, что Москва не получала от Киева каких-либо предложений о новогоднем и рождественском перемирии.

Вечером 31 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам ОПК и энергетики Украины. По данным украинский стороны, энергетической системе страны был нанесен колоссальный урон. Также в ночь на 1 января украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку. В частности, под обстрел попало здание ПТУ в Макеевке, в результате чего погибли, по данным Минобороны РФ, 89 российских военнослужащих.