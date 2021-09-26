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Политика

«Выбирайте — Турция или террористы»: Эрдоган поставил США ультиматум по Сирии

Президент Турции призвал военных США покинуть Сирию и Ирак

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью Маргарет Бреннан на телеканале CBS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью Маргарет Бреннан на телеканале CBS

CBS
США сами вынудили Турцию обратиться к России за ракетными комплексами С-400, считает президент Реджеп Эрдоган. Он также резко высказался насчет права Анкары самостоятельно принимать решения по покупке вооружений. Кроме того, Эрдоган заметил, что Вашингтону пора бы определиться с позицией в Сирии: намерены ли США бороться с экстремизмом вместе с партнерами по НАТО, в том числе Турцией, или будут и дальше поддерживать террористические курдские объединения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал большое интервью американскому телеканалу CBS. Одним из главных заявлений главы государства стал фактически ультиматум, который он выдвинул Вашингтону.

«США должны определиться»

Говоря о военном присутствии американцев на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, Эрдоган заметил, что и США, и Турция являются членами НАТО. И только от решения Вашингтона будет зависеть, в каком направлении будет продвигаться совместное партнерство двух стран в рамках альянса.

«Я просто констатирую факт: Соединенные Штаты являются членом НАТО. Турция тоже. И США должны определиться: будут ли они сотрудничать с Рабочей партией Курдистана, «Отрядами народной самообороны», «Демократическим союзом» (РПК, YPG, PYD — курдские оппозиционные политические и боевые объединения, которые Анкара считает террористическими организациями — «Газета.Ru») и другими террористами? Или же США будут двигаться вперед вместе со своим партнером и союзником по НАТО. Я бы предпочел второй вариант», — сказал Эрдоган.

«Сирия и Ирак должны сами принимать решения»

Он также обозначил свою позицию по военному присутствию США на Ближнем Востоке в целом. По словам президента, он бы хотел, чтобы американские солдаты покинули Сирию и Ирак.

«Если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака так же, как они ушли из Афганистана. Потому что если мы хотим способствовать миру во всем мире, то больше нет смысла оставлять там свой контингент. Мы должны оставить этих людей, дать их администрациям самостоятельно принимать решения», — заметил глава государства.

Говоря о турецком присутствии в Сирии Эрдоган напомнил, что сейчас турки там строят 100 тыс. домов для покинувших свое разрушенное жилье беженцев. «Мы не будем оставаться там, где не нужны. Семьи были перемещены, их выгнали с родины, и сейчас мы строим для них эти дома. Было бы интересно посмотреть, что для них делают другие страны», — сказал Эрдоган.

«Афганистан должен сформировать более инклюзивное правительство»

По словам президента, пока что Анкара не готова присутствовать в Афганистане. Причина — действия «Талибана (организация запрещена в России)» по формированию властных институтов. Эрдоган отметил, что новое правительство должно быть в полной мере инклюзивным, включать в себя женщин и представителей разных политических взглядов.

«Правительство Афганистана сейчас не инклюзивное, не охватывает все фракции. Пока этот вопрос не решен, мы не сможем вести дела с талибами и присутствовать в стране на государственном уровне», — подчеркнул президент.

Он добавил, что во время июньской встречи в Брюсселе обсуждал с президентом США Джо Байденом только возможность управления аэропортом Кабула после вывода американских войск. При этом Вашингтон должен выполнить определенные условия: оказать турецким специалистам в Кабуле материально-техническую поддержку, оставить им вооружения для обороны аэропорта. Однако, как заметил Эрдоган, при выводе американских солдат все эти возможности были упущены, а оружие досталось талибам. Поэтому сейчас вопрос управления и обслуживания аэропорта афганской столицы не стоит на повестке.

«США должны нам еще пять истребителей F-35»

Эрдоган резко высказался по поводу возражений Вашингтона из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, американцы сам не выполнили свои обязательства, чем вынудили Анкару заключить контракты с Москвой.

«Я уже все объяснил президенту Байдену, а через вас хочу еще раз заявить: мы покупали у вас самолеты F-35 и заплатили за них $1,4 млрд. Но мы так их и не получили, пять самолетов до сих пор не поставлены, хотя мы заплатили. Тогда мы попросили США продать нам ракетные комплексы Patriot, но нам их так и не предоставили», — сказал Эрдоган. Он добавил, что обсуждал эти проблемы с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас никто не может помешать нам приобретать системы обороны у третьей страны. Потому что, уж извините, никто не разделит наши риски в сфере безопасности. Нам что, и дальше ждать поставок вооружений от стран, которые нам их не поставляют? Турция — страна с 84-миллионным населением. Мы сами принимаем решения по обороне своей страны, и никто не может нам в этом мешать», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что точно такую же точку зрения высказывал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы ничего не можем сделать с тем фактом, что наши партнеры где-то закупают системы обороны. И не можем в этот процесс вмешиваться», — процитировал Эрдоган Столтенберга.

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