Глава МИД Сирии пригрозил США «таким же исходом, как в Афганистане»

Глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска из Сирии, пригрозив «таким же исходом, как в Афганистане», сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы они [США] сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, <...> так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», — заявил Микдад на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Также глава сирийского МИД заявил, что он провел «прекрасную встречу» с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию», — рассказал Микдад.

Ранее в МИД Сирии потребовали от Турции немедленного вывода войск из северных районов страны.