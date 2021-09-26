Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции

Политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics заявил, что Турция с высокой долей вероятности может изменить своим отношениям с Россией, если турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану покажется, что сотрудничество с Западом несет большую выгоду.

«Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», — отмечает автор, указывая на предстоящую встречу Эрдогана и президента России Владимира Путина.

Антонопулос указывает на противоречия и столкновения интересов Турции и России в Сирии, где Турция планирует расширить свое влияние и вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи.

Однако автор также указывает, что у Турции и России есть широкие возможности для углубления сотрудничества — в частности, Эрдоган ранее заявлял о создании в будущем платформы для решения региональных проблем, на которой будут приглашены представители шести стран.

«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», — резюмировал Антонопулос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму не рушит перспективы его предстоящего визита в Россию.