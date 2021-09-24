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Эрдоган заявил, что Турция ждет «иного подхода» от России по Сирии

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Mary Altaffer/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ждет от США и России другого подхода по Сирии. Об этом сообщает HaberTurk.

«Ранее ни с одним лидером США не приходилось проходить через такое. Будучи двумя сторонниками НАТО, мы должны придерживаться одной позиции. Однако Америка в настоящее время усерднее поддерживает террористические организации, чем ожидалось (вероятно, в данном случае Эрдоган имел ввиду «Курдскую рабочую партию», которая запрещена в Турции — прим.)», — сказала турецкий лидер.

Он также выразил свое мнение относительно России.

«Как сейчас кажется, Сирия для США не очень актуальна. Вот мы (Турция --прим.), есть Россия и Иран. У меня также другие ожидания от [президента России Владимира] Путина в отношении Сирии», — подытожил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган надеется обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи ситуацию в сирийской провинции Идлиб и «прийти к важному решению» касательно двусторонних отношений.

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