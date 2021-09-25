Эрдоган планирует приобрести дополнительные ЗКР С-400 у России

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует в будущем закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

Глава государства подчеркнул, что никто не сможет вмешиваться в вопрос, какие оборонные системы покупает Турция и у какой страны.

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара не откажется от комплексов С-400 несмотря на давление США. До этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение Турцией у России ЗРК — завершенное дело, и Вашингтон должен это принять.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта ЗРК С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.