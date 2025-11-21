На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Мисс Вселенная — 2025» стала мексиканка. На конкурсе ее назвали «тупицей»

true
true
true

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» стала 25-летняя Фатима Бош из Мексики. Корону ей передала прошлогодняя финалистка Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Церемония состоялась в тайском городе Паккрет.

Второе место заняла представительница Таиланда Правинар Сингх. В топ-5 также вошли Стефани Асабали (Венесуэла), Аттиса Маналo (Филиппины) и Оливия Ясе (Кот-д'Ивуар).

Модель из России Анастасия Венза не вошла в тридцатку финалисток.

В этом году за титул боролись участницы из 120 стран.

При этом конкурс не обошелся без скандала. В начале ноября на предварительном мероприятии тайский директор «Мисс Вселенная» Навад Ицарагрисил в прямом эфире публично раскритиковал Бош за недостаток промопубликаций о Таиланде и назвал ее «тупицей». Модель ответила, что тайский директор не уважает ее как женщину. После этого Ицарагрисил вызвал охрану, чтобы вывести ее из помещения. Несколько участниц конкурса покинули зал вместе с Бош в знак солидарности.

Инцидент вызвал волну обвинений организаторов в плохом отношении к участницам и широкую международную реакцию. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала произошедшее «агрессией», отметив, что Бош ответила на ситуацию «с достоинством».

После скандала президент конкурса Рауль Роча Кантю резко раскритиковал Ицарагрисила и обвинил его в серьезном злоупотреблении полномочиями. Он сообщил, что ограничил участие Ицарагрисила в мероприятиях, связанных с конкурсом.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами