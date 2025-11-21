«Мисс Вселенная — 2025» стала мексиканка. На конкурсе ее назвали «тупицей»

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» стала 25-летняя Фатима Бош из Мексики. Корону ей передала прошлогодняя финалистка Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Церемония состоялась в тайском городе Паккрет.

Второе место заняла представительница Таиланда Правинар Сингх. В топ-5 также вошли Стефани Асабали (Венесуэла), Аттиса Маналo (Филиппины) и Оливия Ясе (Кот-д'Ивуар).

Модель из России Анастасия Венза не вошла в тридцатку финалисток.

В этом году за титул боролись участницы из 120 стран.

При этом конкурс не обошелся без скандала. В начале ноября на предварительном мероприятии тайский директор «Мисс Вселенная» Навад Ицарагрисил в прямом эфире публично раскритиковал Бош за недостаток промопубликаций о Таиланде и назвал ее «тупицей». Модель ответила, что тайский директор не уважает ее как женщину. После этого Ицарагрисил вызвал охрану, чтобы вывести ее из помещения. Несколько участниц конкурса покинули зал вместе с Бош в знак солидарности.

Инцидент вызвал волну обвинений организаторов в плохом отношении к участницам и широкую международную реакцию. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала произошедшее «агрессией», отметив, что Бош ответила на ситуацию «с достоинством».

После скандала президент конкурса Рауль Роча Кантю резко раскритиковал Ицарагрисила и обвинил его в серьезном злоупотреблении полномочиями. Он сообщил, что ограничил участие Ицарагрисила в мероприятиях, связанных с конкурсом.