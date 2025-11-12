Чиповская, Маковецкий, Ярмольник: кто пришел на прощание с Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым прошла на исторической сцене Театра имени Вахтангова в Москве.

Актер скончался в возрасте 68 лет в ночь на 9 ноября от сердечной недостаточности. За две недели до смерти он находился в больнице с проблемами с сердцем. После прощания Симонова похоронят на Троекуровском кладбище.

Проводить артиста пришли родные, коллеги и друзья. У гроба поочередно стояли актеры театра Вахтангова с траурными повязками — среди них Анна Чиповская, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Андрей Ильин, директор театра Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев. Проститься с Симоновым также пришли Александр Олешко, Виктор Добронравов и Леонид Ярмольник.

Владимир Симонов дебютировал в кино в 1981 году и снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата» и «Каменская». Поклонники проводили артиста аплодисментами.