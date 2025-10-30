Скандальный гений: 65 лет со дня рождения Марадоны

Легендарному аргентинцу Диего Марадоне 30 октября исполнилось бы 65 лет. Он покорил мир невероятной техникой и скандальным поведением как на поле, так и за его пределами.

Марадона – чемпион мира и серебряный призер мирового первенства в составе сборной Аргентины. Большая часть его карьеры прошла в двух клубах: родном «Архентинос Хуниорс» и итальянском «Наполи». При этом он выступал и за другие команды, в том числе за «Барселону», с которой выиграл три трофея в Испании. С неаполитанцами же дважды стал чемпионом Италии и выиграл Кубок УЕФА.

Особняком для Марадоны стоит матч ЧМ-1986 против сборной Англии, где он забил два гола: один признали лучшим в истории чемпионатов мира, а второй — это знаменитый гол «рукой Бога».

После завершения карьеры Марадона неоднократно попадал в скандалы, и не в последнюю очередь виной тому было его пристрастие к наркотикам. Так, находясь под воздействием веществ, он однажды попытался расстрелять журналистов из пневматической винтовки. Он был участником нескольких судебных разбирательств и попадал под арест за хранение кокаина.

Тем не менее Марадона не отдалялся от футбола. Он работал комментатором на каналах Аргентины и Италии. С 2008 по 2010 год он возглавлял национальную команду своей страны и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.

Отметился он и на постсоветском пространстве. В преддверии ЧМ-2018 брестское «Динамо» объявило о назначении Марадоны на пост председателя правления клуба. Аргентинец приехал в Брест и пообещал стать «великим руководителем», но с тех пор его больше не видели в Белоруссии.

Марадона скончался в ноябре 2020 года из-за остановки сердца. При этом его лечащих врачей обвинили в преступной халатности, а позже – в возможном предумышленном убийстве.

