«Наворотили мы по молодости»: как Сенчукова стала звездой благодаря Рыбину

Российская певица Наталья Сенчукова родилась 55 лет назад в городе Георгиевск Ставропольского края в семье военных. С пяти лет начала заниматься в хореографической школе, позже окончила хореографическое училище и стала профессиональной танцовщицей.

В конце 80-х после переезда из Георгиевска в Москву Сенчукова попала в коллектив «Танцевальная машина». Проработав там около года, будущая звезда уволилась.

В мае 1990 года на фестивале «Звуковая дорожка» в «Олимпийском» Наталья Сенчукова познакомилась с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбином, на тот момент женатым. По словам Сенчуковой, Рыбин предложил ей сняться в клипе, а потом убедил оставить работу танцовщицы и начать гастролировать с «Дюной».

Певица два года была любовницей Рыбина, ее мучило чувство стыда. Ей даже пришлось сделать аборт в начале отношений, потому что у Рыбина была маленькая дочь в официальном браке.

«Наворотили мы, конечно, по молодости», — говорила она позднее об аборте.

По словам Сенчуковой, Рыбину было сложно в любовном треугольнике.

«Мы пытались расставаться, но у нас не получалось расстаться. Мы не могли друг без друга никак! Потом наступил момент, когда он смог объяснить Лене (своей жене. — прим. ред.), что есть я!» — рассказала певица.

Собственную карьеру в качестве исполнительницы Сенчукова начала в начале 90-х. Петь она научилась за год, занимаясь с преподавателем вокала из ГИТИСа.

В 1991 году вышел первый альбом Сенчуковой совместно с группой «Малина» под названием «Все, что было». Сейчас в дискографии певицы 20 сборников песен и 12 альбомов. На ее композиции снято 30 видеоклипов.

В 1998 году, спустя восемь лет после знакомства, Сенчукова вышла замуж за Рыбина. Спустя год на свет появился их сын Василий.

В октябре 2018 года Рыбин и Сенчукова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказали, что борются с раком кожи. Сначала заболевание выявили у Сенчуковой, через полтора года у Рыбина. Они считают, что заболели из-за чрезмерного увлечения загаром на солнце и в солярии.

В ноябре 2024 года Рыбин признался, что им с женой не удалось вылечиться от рака, несмотря на множество операций и процедур.

Фотографии Натальи Сенчуковой — в галерее «Газеты.Ru».