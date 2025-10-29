На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
10 лучших ролей Катерины Шпицы

Актриса Катерина Шпица отмечает 40-летие. Она родилась 29 октября 1985 года в Перми, до 13 лет жила в городе Инта республики Коми. Вернувшись в Пермь, с 1998 года играла на сцене театра-студии КОД, с 15 лет служила в пермском Камерном театре «Новая драма», училась на юридическом факультете университета. В 2005 году Катерина Шпица переехала в Москву, где начала с небольших ролей в кино и сериалах – и скоро стала звездой.

В ее фильмографии, кстати, есть и проект, связанный с Пермью, — в 2013-м она сыграла в сериале «Реальные пацаны» начальницу главного героя, Коляна.

«Газета.Ru» рассказывает о самых ярких ролях актрисы (без «Реальных пацанов»).

