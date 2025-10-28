На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бедуин и спящая пчела: какие фото победили на конкурсе «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия»

В конце августа телеканал «Моя Планета» запустил Всероссийский конкурс «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», а 28 октября назвал победителей.

Для конкурса принимали работы как фотолюбителей, так и профессиональных фотографов. Номинаций три — «Природа», «Люди», «Путешествия». Снимки могли быть сделаны в любом уголке планеты. В итоге организаторы получили около 5 тыс. фотографий.

Лучшими стали снимок жительницы селения Тинди (автор Дмитрий Купрацевич), серия фото, описывающих путешествие по Мьянме (автор Надежда Николаева), а также фото пчелы, спящей в чашечке цветка (Глеб Коровко). Приз зрительских симпатий забрала работа Кирилла Рябова — «Бедуин», где изображен бедуин, держащий в руках фенека.

«От хрупкого сна пчелы в чашечке цветка до вечного взгляда девочки из далекого Тинди, от виртуозного жеста рыбака на Инле до древних храмов Багана — вот она, подлинная магия нашей планеты. Эти работы — не просто фотографии, а ключи. Ключи, которые открывают нам дверь в тысячи миров», — отметил главный редактор телеканала Роман Лобашов.

