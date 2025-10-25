«Я был на дне»: 40 лет Владу Топалову

25 октября свое 40-летие отмечает российский поп-певец Владислав Топалов, получивший популярность в нулевые. Его песни «Мечта», «За любовь», «Perfect Criminal» попадали в музыкальные чарты, а журналисты сравнивали его с американским музыкантом Джастином Тимберлейком.

Когда Топалову было пять лет, он начал выступать в детском ансамбле «Непоседы», где и познакомился с певцом Сергеем Лазаревым. После ухода из «Непосед» Лазарев и Топалов записали несколько песен, в том числе арию «Belle» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

В 2001 году два друга создали группу «Smash!!», название придумал отец Топалова. Они выпустили несколько популярных альбомов и подавали заявки на участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2003 и 2004 годах, но безуспешно.

Топалов рассказывал СМИ, что с января 2004 года в течение четырех лет принимал наркотики. По словам певца, из-за этого он поссорился со своим отцом, появились и проблемы со здоровьем. В 2006 году группа «Smash!!» распалась, Топалов и Лазарев начали сольную карьеру.

В июле 2024 года Топалов признавался доктору Василию Шурову, что зависимый остается зависимым всегда.

«Согласно логике врачей, я не выздоровел, я просто живу, насколько могу, в трезвости... В какой-то момент я понял, что больше не могу употреблять. Я настолько был на дне, что надо было сделать выбор... Я пытался совместить ту жизнь, которая меня засосала, и попытки нормальной жизни. Но это было уже несовместимо», — говорил он.

В 2010-х и 2020-х годах Влад Топалов продолжил сольную карьеру и участвовал в шоу «Точь-в-точь», «Маска», «Ледниковый период», «Конфетка» и «Новые звезды в Африке».

В 2015 году Топалов женился на подруге детства Ксении Данилиной. В 2017 году они развелись.

Спустя год певец связал себя узами брака с телеведущей, актрисой и певицей Региной Тодоренко. У них родились трое сыновей. С июня 2025 года Влад Топалов ведет со своей женой реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».

Фотографии Топалова в разные периоды жизни смотрите в галерее «Газеты.Ru».