Рекордсмен Олимпиады-80 и непревзойденный гимнаст. Умер Александр Дитятин

В возрасте 68 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин — единственный спортсмен, которому удалось выиграть медали во всех соревнованиях по гимнастике на одних Олимпийских играх.

Он родился в 1957 году в Ленинграде в семье рабочих. В гимнастику попал в возрасте девяти лет, занимался под руководством заслуженного тренера Анатолия Ярмовского около 20 лет.

Александр Дитятин женился на преподавателе изобразительного искусства Нине. В браке у них появились двое сыновей: Алексей 1979 года рождения и Иван, родившийся в 2005 году.

Первым международным успехом Александра Дитятина стало золото чемпионата Европы в Берне в 1975 году. В 1976 году гимнаст участвовал в Олимпиаде в Монреале, где завоевал две серебряных медали.

Пика в своем мастерстве Дитятин достиг на Олимпиаде в Москве в 1980 году. Там он стал первым обладателем восьми медалей в рамках одной Олимпиады. Этот рекорд был повторен лишь в 2008 году американским пловцом Майклом Фелпсом.

Кроме того, Дитятин забрал семь золотых медалей чемпионатов мира 1979 и 1981 годов.

После Олимпиады-80 Дитятин травмировал голеностопный сустав, однако сумел достойно выступить на чемпионате мира 1981 года, завоевав три золотых медали.

В 1990-х годах для заработка денег ему пришлось семь лет проработать контролером в аэропорту Пулково-2.

С 2002 года занимал должность заведующего кафедрой гимнастики в РГПУ им. А.И. Герцена.

В 2004 году Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.

