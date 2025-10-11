Муза Вуди Аллена и любовь Аль Пачино. Умерла Дайан Китон

Американская актриса, кинорежиссер и продюсер Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет, сообщил журнал People. Она была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда 70–80-х.

Китон родилась в Лос-Анджелесе 5 января 1946 года. В 1963-м окончила среднюю школу, изучала актерское мастерство — в колледже Санта-Аны и при театре Neighbourhood Playhouse в Нью-Йорке.

Дебютировала в кино в комедии «Любовники и другие незнакомцы» (1970). Получила широкую известность после роли Кэй Адамс в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1972, 1974, 1990). Ее фильмография насчитывает более 70 картин.

За главную роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» (1977) получила «Оскар», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA. У нее сложились плодотворные отношения с Алленом, который стал ее партнером не только творчестве, но и в личной жизни.

Кроме того, у Китон были отношения с Аль Пачино. Они познакомились на съемках «Крестного отца». Их роман закончился, когда она поставила актеру ультиматум, потребовав брака, на что он не согласился. Однако они сохранили теплые отношения.

Китон никогда не была замужем, воспитывала двух приемных детей. Известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии.

Знаковые роли и жизненный путь киноактрисы — в галерее «Газеты.Ru».