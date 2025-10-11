«Она как электричество». Мишель Трахтенберг могло бы исполниться 40 лет

11 октября американской актрисе и телеведущей Мишель Трахтенберг исполнилось бы 40 лет. Будущая кинозвезда родилась в Нью-Йорке в 1985 году. Ее мать родом из СССР, поэтому Мишель с детства говорила на русском языке.

Впервые Мишель появилась на телевидении в трехлетнем возрасте в рекламе моющих средств. Позже она снялась в более чем 100 рекламных роликах. С 1994-го по 1996-й играла в детском телесериале «Приключения Пита и Пита» и в мыльной опере «Все мои дети».

Свою первую главную роль она получила в фильме «Шпионка Хэрриэт» (1996). Помимо прочего, сыграла роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров» (2000-2003), присоединившись к пятому сезону. В эти же годы вела шоу о паранормальных явлениях.

В 2004-м Мишель снялась в комедии «Евротур», а спустя год сыграла главную роль фигуристки Кэйси Карлайл в диснеевском семейном фильме «Принцесса льда». В фильме «Убийство Кеннеди» (2013) исполнила роль русской жены Ли Харви Освальда. Кроме того, снималась в сериалах «Сплетница» и «Милосердие». В ее фильмографии порядка 60 проектов.

«Она как электричество, сразу чувствуешь, когда она заходит в комнату. <...> Мишель была невероятно предана друзьям, работе, бесстрашно защищала тех, кого любит. Яркая, смелая и самобытная», — отозвалась о ней актриса Блейк Лайвли.

Мишель никогда не была замужем и не имела детей. В последние годы она тяжело болела, а в конце 2024-го перенесла трансплантацию печени. Утром 26 февраля 2025 года мать нашла ее тело в квартире на Манхэттене. Семья актрисы отказалась от вскрытия. В апреле главный судмедэксперт Нью-Йорка заявил, что Мишель умерла от осложнений сахарного диабета.

Знаковые роли и жизненный путь киноактрисы — в галерее «Газеты.Ru».