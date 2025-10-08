От адвоката до убийцы: лучшие роли Мэтта Деймона

Одному из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, сценаристу, продюсеру и лучшему другу Бена Аффлека Мэтту Деймону исполнилось 55 лет. Он родился 8 октября 1970 года в Кембридже, штат Массачусетс, его отец был налоговым инспектором, а мать – университетским профессором, специалистом по педагогике. Еще в детстве Деймон начал играть в школьном театре — правда, самые крупные роли с большим количеством текста уходили к его другу и однокласснику Аффлеку.

После школы Деймон поступил в Гарвардский университет, но за полгода до окончания бросил учебу: он получил крупную роль в картине «Джеронимо: американская легенда». Это, кстати, были уже не первые его съемки в кино: дебютировал Мэтт Деймон на экране в 18 лет – в эпизоде фильма «Мистическая пицца». Затем были еще несколько картин, в которых Мэтта Деймона благосклонно приняли критики, но настоящая слава пришла к нему (и Аффлеку) после выхода драмы «Умница Уилл Хантинг».

