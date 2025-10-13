На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трудоголик во главе страны: 100 лет со дня рождения «Стальной Мэгги»

«Моя жизнь — это моя работа. Некоторые люди работают, чтобы жить. Я живу, чтобы работать», – так однажды Маргарет Тэтчер сформулировала главный принцип своей жизни. 13 сентября легендарной «Железной леди» исполнилось бы 100 лет.

Первая женщина премьер-министр Великобритании родилась в 1925 году в Грантеме – сложные послевоенные годы, непримечательный городок, вторая дочь в бедной семье бакалейщика. Именно отец повлиял на дальнейший путь урожденной Маргарет Хильды Робертс. С детства брал ее на политические собрания и лекции, давал лишь серьезные книги, побуждал участвовать во взрослых дебатах, при этом строго ограничивая «баловство» в виде фильмов, игрушек, сладостей или платьев. Сама политик позже назвала это «мужским воспитанием», которое и позволило ей стать «той Маргарет Тэтчер, которую знает весь мир».

Слишком серьезную и безапелляционную девушку недолюбливали сверстники, зато она сделала карьеру, особенно невероятную для женщины тех лет. Поступила в Оксфорд на факультет химии, пробилась на место председателя студенческой Ассоциации Консервативной партии, уже в 25 выдвигалась на парламентских выборах. Успела получила второе высшее образование как юрист, поработать химиком-исследователем и адвокатом, выйти замуж за бизнесмена, родить двойню. Ее детям было меньше десяти, когда в 1959-м Тэтчер стала членом Палаты общин, а через 20 лет и премьером, оставшись на этом посту рекордные 11 лет.

Будучи сама трудоголиком, который спит по четыре часа в день, она не терпела бездельников, сокращала меры соцподдержки и закрывала убыточные предприятия, игнорируя все протесты. Зато поощряла свободный рынок, приватизацию и стремилась во чтобы то ни стало вернуть стране экономическое процветание. За жесткие и непопулярные шаги многие ненавидели «Стальную Мэгги», однако той был важен только результат – в итоге Тэтчер подарила Британии экономическое чудо, попутно выиграла Фолклендскую войну и стала одним из самых ярких политиков ХХ века.

В 66 лет, в 1992 году Тэтчер ушла из парламента, после чего писала мемуары, работала консультантом табачного гиганта «Philip Morris» и почетным ректором двух университетов. Дожила до 87 лет, умерев в апреле 2013-го от инсульта. В знак скорби власти остановили куранты самого Биг-Бена и провели похороны беспрецедентного масштаба.

«Не скажу, чтобы мне повезло. Просто я заслужила это», – спокойно оценивала сама Тэтчер свой успех при жизни.

