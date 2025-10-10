Shaman на сцене, Медведев с цветами: КНДР отмечает 80-летие партии

В КНДР отмечают 80-летие Трудовой партии Кореи. По этому случаю в Пхеньяне уже прошло торжественное собрание на стадионе Ныннадо имени Первого мая. На нем лидер страны Ким Чен Ын, вышедший на трибуну под звуки марша, пообещал сделать страну «более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем».

Кроме того, в театре «Мансудэ» состоялся праздничный концерт, на котором выступили музыканты из России. Среди них: певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, труппа балета «Тодес» и ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

Ким Чен Ын, посетивший мероприятие, «лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства».

Кроме музыкантов, в Северную Корею прибыла и делегация российских политиков, в их числе — зампред Совбез РФ Дмитрий Медведев. В ходе визита он поблагодарил северокорейский народ за помощь в освобождении Курской области, возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и к монументу Освобождения в Пхеньяне, а также посетил выставку вооружений.

Как Северная Корея празднует юбилей партии — в галерее «Газеты.Ru».