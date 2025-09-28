На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навка, Киркоров, Сигал. Кто пришел на церемонию прощания с Кеосаяном

В Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве завершилась гражданская панихида по режиссеру, актеру и ведущему Тиграну Кеосаяну. Проститься с ним пришли сотни человек, среди них много известных людей.

В частности, церемонию посетили официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты Филипп Киркоров, Лариса Долина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Супруга Маргарита Симоньян прочитала умершему мужу стихотворение, вспомнив историю их знакомства. «Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — пояснила она.

Захарова назвала Кеосаяна настоящим бойцом, память о котором будет вечно жить в его фильмах. Петросян отозвался о Кеосаяне как о добром человеке большой души и замечательном режиссере, у которого впереди могло быть еще много замечательных работ. «Будем считать, что он теперь ангел-хранитель», – заключил Киркоров.

Кеосаян умер в ночь на 26 сентября, ему было 59 лет. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

