​​От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр

Одной из самых известных француженок в мире, актрисе Марион Котийяр, исполнилось 50 лет. Она родилась 30 сентября 1975 года в Париже в актерской семье, а в подростковом возрасте переехала с родителями в пригород Орлеана, где ее отец основал собственную театральную студию. К актерскому ремеслу Марион Котийяр приобщалась с детства, играя в пьесах отца и выходя на сцену с матерью.

В 15 лет она поступила в школу драматического искусства в Орлеане – и по ее окончании отправилась в Париж. К тому моменту в ее актерском портфолио уже были небольшие роли в телевизионных короткометражках и эпизод в предпоследней серии телесериала «Горец» (тогда она впервые играла на английском языке).

В 1996 году Марион Котийяр впервые получила главную роль — в телефильме «Хлоя» сыграла девушку, сбежавшую из дома и вынужденную заниматься проституцией. Ее партнершей по картине стала звезда французской «Новой волны» Анна Карина. Вскоре Марион ждал прорыв в карьере: Котийяр запомнилась и полюбилась зрителю благодаря «Такси».

Об этом и других классных проектах с классной актрисой (попсового «Начала» тут не будет, сразу предупреждаем!) – в фотогалерее «Газеты.Ru».