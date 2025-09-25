На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
10 фильмов Сергея Бондарчука, которые сделали его великим

Исполнилось 105 лет со дня рождения Сергея Бондарчука — актера и режиссера, мастера батальных сцен и основателя целой династии кинематографистов. Он родился 25 сентября 1920 года в Херсонском уезде в крестьянской семье, вырос в Ейске и Таганроге, где начал заниматься в школьном драматическом кружке. В 17 лет дебютировал на сцене драматического театра. Дальше было Ростовское театральное училище, а потом пришла война: Сергей Бондарчук ушел на фронт в 1942 году и вернулся в 1946-м.

Уже в 1948-м Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, благодаря которым дебютировал в кино. В дальнейшем Бондарчук снимался у Александра Довженко, Георгия Данелии, Михаила Ромма, Сергея Юткевича. А после и сам взялся за постановку масштабных драматических кинолент.

За свою карьеру Сергей Бондарчук стал лауреатом многочисленных наград и обладателем почетных званий и орденов. Главная роль в фильме «Тарас Шевченко» принесла ему Сталинскую премию, режиссерский дебют, «Судьба человека», — Ленинскую, а четырехсерийный фильм «Война и мир» — премию «Оскар».

С 1971 по 1986 год Сергей Бондарчук был секретарем правления Союза кинематографистов: режиссер ушел оттуда после V съезда, ознаменовавшего перестройку в тогда еще советской кинематографии. Когда-то обласканный публикой и властью режиссер оказался под огнем критики и утратил авторитет.

Последней картиной Бондарчука стал многосерийный фильм «Тихий дон», о котором он мечтал с 1960-х годов. Он снял его в 1992-м для компании International Cinema Company на английском языке, большую часть ролей сыграли иностранные актеры. Проект постановщик закончить не успел — на стадии монтажа закончились деньги. Сергей Бондарчук скончался от рака легкого 20 октября 1994 года. «Тихий Дон» закончил его сын Федор через много лет — картина вышла в 2006 году.

«Газета.Ru» вспоминает картины мастера, которые вписали его имя в историю советского кинематографа.

