В Мюнхене открылся 190-й «Октоберфест»

20 сентября в Мюнхене стартовал ежегодный «Октоберфест». В этом году он проходит уже в 190-й раз. По традиции, фестиваль начался с парада, а затем ровно в полдень состоялась официальная церемония открытия — мэр города Дитер Райтер двумя ударами открыл первую бочку пива.

В этом году цены за литр пенного напитка варьируются от €14,50 до €15,80. Свиные колбаски обойдутся в €13-20, рулька — в €22-30.

«Октоберфест-2025» продлится до 5 октября. В рамках фестиваля впервые пройдет музыкальный конкурс, целью которого станет популяризация баварской музыки.

