На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

В Мюнхене открылся 190-й «Октоберфест»

true
true
true

20 сентября в Мюнхене стартовал ежегодный «Октоберфест». В этом году он проходит уже в 190-й раз. По традиции, фестиваль начался с парада, а затем ровно в полдень состоялась официальная церемония открытия — мэр города Дитер Райтер двумя ударами открыл первую бочку пива.

В этом году цены за литр пенного напитка варьируются от €14,50 до €15,80. Свиные колбаски обойдутся в €13-20, рулька — в €22-30.

«Октоберфест-2025» продлится до 5 октября. В рамках фестиваля впервые пройдет музыкальный конкурс, целью которого станет популяризация баварской музыки.

Как открылся главный праздник пива — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами