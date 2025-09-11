Флаги, свечи, цветы: американцы скорбят об убитом Чарли Кирке

В нескольких городах США прошли митинги в память об убитом праворадикальном активисте Чарли Кирке. Люди вышли на улицы в Сакраменто, Фениксе и Скоттсдейле. В Солт-Лейк-Сити скорбящие собрались в здании Капитолия штата Юта. Пикет прошел и возле больницы, куда Кирка госпитализировали после стрельбы. С собой люди принесли флаги, лозунги, свечи и цветы.

Покушение на активиста произошло во время его выступления в университете долины Юта. Кирк получил ранение в шею, после чего был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Чарли Кирк умер. У него остались жена и двое детей. Стрелявший в активиста до сих пор не задержан.