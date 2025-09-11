10 фильмов Брайана Де Пальмы, которые нужно посмотреть

Одному из главных режиссеров эпохи Нового Голливуда, мастеру саспенса Брайану Де Пальме исполнилось 85 лет. Он родился 11 сентября 1940 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье итало-американцев и в детстве о кинематографе не помышлял — вместо этого собирал компьютеры. После окончания школы он поступил в Колумбийский университет в Нью-Йорке на факультет физики, но, посмотрев фильмы «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса и «Головокружение» Альфреда Хичкока, влюбился в кино. Окончив бакалавриат, поступил в колледж свободных искусств на театральный факультет.

Первыми фильмами Брайана Де Пальмы были документальные и независимые ленты (в нескольких из них снялся никому тогда не известный Роберт Де Ниро). Себя он видел американским Жан-Люком Годаром: в фильмах Де Пальмы нередко используются новаторские приемы режиссера французской Новой волны.

Рассказываем о десяти самых важных картинах Брайана Де Пальмы.