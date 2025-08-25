Актер 007: десять лучших ролей великого Шона Коннери

25 августа исполняется 95 лет со дня рождения великого Шона Коннери — обладателя «Оскара», секс-символа поколения и лучшего 007 в истории. Британец стал актером во многом из-за проблем с деньгами и до роли Бонда сводил концы с концами, однако даже не окажись Голливуда в его судьбе, все равно бы прожил удивительную жизнь: гангстерские разборки из-за девушки, служба в Королевском флоте, участие в конкурсе «Мистер Вселенная» и предложение от футбольного «Манчестер Юнайтед», которое Коннери, к счастью, не принял — оно поступило уроженцу Эдинбурга незадолго до той самой авиакатастрофы, погубившей звездную команду.

О десяти лучших ролях Шона Коннери рассказывает «Газета.Ru».