25 самых известных фото в истории

19 августа во всем мире отмечают День фотографии. В этот день в 1839 году во Франции официально представили дагеротипию — первый практический способ получения изображения с помощью света. Несмотря на то что фотография стала неотъемлемой частью культуры еще в XIX веке, сам праздник появился сравнительно недавно — его предложил в 2009 году австралийский фотограф Корске Ара.

Фотографии сопровождают нас каждый день — от семейных альбомов до социальных сетей. Снимки хранят память о личных моментах и исторических событиях, становятся символами целых эпох.

«Газета.Ru» собрала 25 самых известных фотографий, среди которых кадры, запечатлевшие переломные события: взрыв атомной бомбы, войну во Вьетнаме, Вторую мировую, а также события мировой культуры.