Пушилин, Чичерина и Киселев: кто пришел на открытие памятника Дугиной

В Подмосковье на территории парка «Захарово» Одинцовского округа открыли памятник российской журналистке и политологу Дарье Дугиной, погибшей в 2022 году. Бронзовый монумент высотой 3,5 метра представляет собой скульптуру Дугиной — ее изобразили в платье, с распущенными волосами и с книгой в руке.

На открытие памятника пришли десятки человек: родные Дугиной, ее близкие и знакомые, а также певица Юлия Чичерина, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, режиссер и продюсер Эдуард Бояков, глава ДНР Денис Пушилин и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«В Дарье сочетались такие качества и свойства, как любовь к Отечеству, глубокая преданность православию, верность традициям и, самое главное, пламенная любовь к уму, к мысли, философии, искусству», — подчеркнула ее мать, философ Наталия Мелентьева.

После освящения монумента все желающие возложили к нему цветы.

Дарья Дугина погибла в возрасте 29 лет 20 августа 2022 года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. По информации ФСБ, подрыв подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей стала гражданка Украины.

