Взрыв, бассейн, главный собор РПЦ: как менялся Храм Христа Спасителя

Ровно 25 лет назад, 19 августа 2000 года, Храм Христа Спасителя — главный для Русской Православной Церкви — освятили после восстановления. Церемонию совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Изначально у храма была непростая история. Император Александр I распорядился заложить его в 1812 году. Работы начались в 1817-м, но после смерти правителя в 1826-м строительство заморозили. Завершить проект решил Николай I: в 1839-м прошла закладка нового собора, но достроили его лишь к 1881 году. В 1883-м храм освятили во время торжеств по случаю восшествия Александра III.

После революции Храм Христа Спасителя не обошла волна массового закрытия церквей. В 1924 году архитектор Виктор Балахин предложил возвести на месте храма грандиозный Дворец Советов в честь Ленина и СССР. В 1931-м объявили конкурс, а 18 августа приступили к разборке здания. Полностью снести его оказалось сложно, и 5 декабря храм взорвали с нескольких попыток.

Стройку Дворца Советов начали в 1937-м, но остановили из-за начала Второй мировой войны. Позднее от проекта отказались, а на освободившейся территории в 1960 году открыли бассейн «Москва».

Возрождение храма началось после благословения Священного синода в 1990 году. Восстановительные работы стартовали в 1994-м под руководством Зураба Церетели по проекту архитекторов Михаила Посохина и Алексея Денисова. Шесть лет ушло на строительство и еще год — на росписи. В 2000-м собор был торжественно освящен.

Сегодня храм Христа Спасителя максимально приближен к историческому облику, но дополнен современными пространствами — в нижней части располагаются музей и зал церковных соборов, где проходят крупные мероприятия. Как менялся один из главных храмов России — в галерее «Газеты.Ru».