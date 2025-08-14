На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-мисс Россия погибла в ДТП

В Тверской области в ДТП погибла вице-мисс Россия 2017 Ксения Александрова
Вице-мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова погибла в ДТП. Ей было 30 лет.

Авария произошла еще в июле в Тверской области. Перед автомобилем, в котором находилась Александрова, выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало девушку, сидевшую на пассажирском сидении.

Александрову экстренно доставили в Москву, врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и госпитализировали в реанимацию.

12 августа девушка скончалась.

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. После школы она поступила на финансиста в РЭУ им. Г.В. Плеханова, а в 19 лет начала работать моделью и стала участвовать в конкурсах красоты.

