Чучела медведей и журналисты на раскладушках: как Аляска встречает Путина и Трампа

Журналистов из России разместили на стадионе в Анкоридже

В крупнейшем городе американского штата Аляска — Анкоридже — уже все готово к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры начнутся после 22:00 (мск) 15 августа.

Журналистов разместили на местном стадионе, поскольку все отели переполнены. Им выдали раскладушки и предоставили бесплатное питание. Часть представителей СМИ уже находится возле военной базы Элмендорф-Ричардсон, где и состоится саммит двух лидеров.

Тем временем жители города ведут свой повседневный образ жизни, а в магазинах выставили на продажу чучела медведей. В некоторых частях города можно увидеть информационные надписи на русском языке.

При этом 14 августа несколько сотен протестующих, поддерживающих Украину, собрались в центре Анкориджа. На митинг вышли в основном живущие на Аляске американцы, которые выступают не только за Украину, но и против политики Трампа.

Самые яркие кадры из Анкориджа в преддверии встречи Путина и Трампа — в галерее «Газеты.Ru».