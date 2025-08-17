Актер, учитель, руководитель: как жил Олег Табаков

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В детстве он начал посещать театральный кружок и решил связать с актерством свою жизнь. После школы Табаков переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ.

В училище Табаков проявил себя, став одним из лучших студентов. Еще в годы учебы он присоединился к новому коллективу, который затем перерос в театр «Современник». Одним из ведущих его актеров Табаков оставался до 1983 года. Также в университетские годы он дебютировал в кино — в фильме «Саша вступает в жизнь».

Его карьера стремительно набирала обороты, однако в 29 лет у артиста случился инфаркт. «Главное, что я понял, выйдя из больницы: впредь я буду заниматься только тем, что сочту интересным и нужным. С тех пор так и живу», — вспоминал впоследствии сам Табаков.

Сцену он не оставил, а через несколько лет основал свое творческое пространство, которое прозвали «Табакеркой», и вместе с подчиненными начал искать актеров по российским регионам.

«Театр нуждается в самородках из глубинки, и начинать учиться актерскому мастерству нужно сызмальства», — говорил Табаков.

С экранов он также не пропал: актер сыграл в картинах «Война и мир», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ширли-мырли». Кроме того, Табаков озвучил кота Матроскина в «Простоквашино».

Со своей первой женой, актрисой Людмилой Крыловой, он познакомился, уже будучи успешным актером. В браке родились двое детей. Однако в 1981 году Табаков встретил актрису Марину Зудину — свою студентку, которая была младше на 30 лет. Десять лет у них продолжался тайный роман, затем актер развелся и женился на любовнице. У них также родились двое детей.

Табаков учил студентов, играл в спектаклях и снимался в кино. Он возглавлял МХТ им. А. П. Чехова и «Табакерку» до самой смерти, а на экране в последний раз появился в в полнометражном фильме «Кухня. Последняя битва».

27 ноября 2017-го Табаков попал в больницу из-за заражения крови. Коллеги предполагали, что это произошло из-за установки зубных имплантов. 2 декабря его состояние резко ухудшилось. 12 марта 2018 года Табаков ушел из жизни в результате сердечного приступа, ему было 82 года.