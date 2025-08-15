На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Путин встречается с Трампом. Первые кадры

Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
true
true
true

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться 6–7 часов.

Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, спецборт российского президента приземлился там около 21:54 мск. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Прямо на летном поле для них расстелили красную ковровую дорожку — на ней они и встретились, пожав друг другу руки. Затем они сели в один автомобиль и направились к месту переговоров.

Основной темой обсуждения станет мир на Украине. Также Трамп заявил, что готов говорить о бизнесе — но только в случае прогресса по урегулированию конфликта. Если прийти к соглашению по этой теме не удастся, Москву ждут «тяжелые экономические последствия», предупредил он.

Изначально сообщалось, что главы государств пообщаются тет-а-тет — однако за несколько минут до встречи Белый дом уточнил, что переговоры пройдут в формате «три на три» с участием министров. После этого состоится встреча делегаций.

С российской стороны на переговорах будут присутствовать главы МИД Сергей Лавров и Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской — госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Первые кадры с Аляски — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами