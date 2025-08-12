Она сказала «да»! Роналду сделал предложение Джорджине

Футболист Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», и его спутница Джорджина Родригес объявили о помолвке. Девушка опубликовала фотографию с обручальным кольцом — с бриллиантом стоимостью от $2,5 до 5 млн.







История любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — в нашей фотогалерее.