Она сказала «да»! Роналду сделал предложение Джорджине

Джорджина сообщила, что Роналду сделал ей предложение
true
true
true

Футболист Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», и его спутница Джорджина Родригес объявили о помолвке. Девушка опубликовала фотографию с обручальным кольцом — с бриллиантом стоимостью от $2,5 до 5 млн.



История любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — в нашей фотогалерее.

