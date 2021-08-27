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Продать или сохранить: в Германии рассказали о судьбе «Северного потока – 2»

В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток – 2»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Газпрому» придется продать газопровод «Северный поток – 2», чтобы привести его в соответствие с Газовой директивой Евросоюза и обойти 50-процентное ограничение по мощности, пишет колумнист немецкого издания Frankfurter Allgemeine. По его словам, такое решение может принято после того, как оператор проекта Nord Stream 2 AG проиграл спор в суде.

Оператору «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома» — «Газета.Ru»), придется продать объект для приведения газопровода в соответствие с нормами Газовой директивы Евросоюза. По данным журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Хендрика Кафсака, такого мнения придерживаются немецкие власти.

Напомним, в среду, 25 августа, Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной. Спор по этому вопросу начался в 2019 году: компания просила суд ЕС вывести газопровод из-под действия Газовой директивы, частично отменив некоторые поправки к Третьему энергопакету. Суд отклонил это требование, уточнив, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года. Оператор «Северного потока — 2» утверждал, что «с точки зрения экономической функциональности к этой дате газопровод был завершен».

Кафсак в своем материале пишет, что иного решения суда по «Северному потоку — 2» вряд ли бы можно было ожидать.

Даже если бы немецкий суд освободил трубопровод от соблюдения правил ЕС, то соблюдения этих самых правил затем бы потребовала Еврокомиссия (ЕК).

Еще до решения суда в Дюссельдорфе, в июне, компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство (ФСА) на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети. Целью этого запроса является выполнение требования по разделению, в частности, работы бухгалтерии компании от бухгалтерии материнской компании («Газпрома» — «Газета.Ru»). У ФСА будет четыре месяца на проверку после даты подачи всех документов, чего пока не произошло.

Боннские власти, говорится в статье, готовы принять положительное решение по Nord Stream 2 AG, однако с точки зрения Еврокомиссии, занимающейся этой темой, требования ЕС в таком случае не будут выполнены. Поэтому в заметке приводится мнение, что от «продажи газопровода никуда не деться».

Журналист отмечает, Еврокомиссия напрямую не может препятствовать сертификации, однако ФСА в принятии решения должна «в значительной мере учитывать мнение ЕК». Также ЕК может возбудить дело о нарушении прав против Германии, если ФСА значительно отклонится от юридического заключения ЕК.

Также в заметке говорится, что «Северный поток – 2» на протяжении всего процесса строительства сталкивался с противодействием Федерального министерства экономики Германии. В частности, это ведомство должно выдать заключение, представляет ли газопровод угрозу энергетической безопасности Германии и ЕС. Поэтому ФСА может выдать положительное заключение компании Nord Stream 2 AG, только если газопровод не представляет такой опасности.

Министерство экономики должно принять решение по «Северному потоку – 2» в течение трех месяцев.

Журналист высказывает мнение, что для компании важно, чтобы решение было принято до выборов в парламент Германии, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

Потому что в результате голосования к власти в стране могут прийти «Зеленые», которые последовательно критиковали строительство газопровода.

Напомним, что в результате выборов у Германии точно будет новый канцлер. С 2005 года ФРГ возглавляет Ангела Меркель (номинально первым лицом страны является президент, но он в основном выполняет представительские функции – «Газета.Ru»), которая стоит во главе коалиции ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Еще в 2018 году она заявила, что не будет претендовать на лидерство в партии и новый срок на посту канцлера. В январе 2021 года новым лидером ХДС был избран Армин Лашет, который и поведет партию на выборы в парламент.

Одним из главных соперников ХДС на выборах будет партия «Зеленых», лидером которой является Анналена Бербок. Йорг Майтен, председатель партии «Альтернатива для Германии», которая в текущем созыве Бундестага АдГ занимает 94 кресла (из 709), заявил, что победа «Зеленых» может привести к пересмотру участия Германии в проекте «Северный поток — 2».

«Новое правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», — отметил Майтен, говоря про газопровод.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о скором завершении строительства «Северного потока — 2». По заявлению российского лидера, осталось достроить 15 километров морской части газопровода.

Как сообщили в Telegram-канале «Газпрома» 27 августа, проект «Северный поток – 2» находится в финальной стадии реализации.

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