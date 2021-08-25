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Бизнес

Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией

Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету

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Nord Stream 2 AG
С 2019 года оператор газопровода судится из-за решения немецкого регулятора, который признал «Северный поток — 2» не соответствующим европейскому антимонопольному законодательству. Очередная апелляция была проиграна в суде Дюссельдорфа.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» — в споре о выводе проекта из-под газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя суда.

Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

Как отмечает агентство, на строительстве и запуске «Северного потока — 2» это решение не скажется, однако компанию-оператор могут оштрафовать, если она будет нарушать предписанные законодательством требования.

Третий энергопакет — часть принятого в 2009 году европейского законодательства, целью которого является либерализация энергетического рынка Европы. Фактически является антимонопольным законом, который запрещает производителю или поставщику энергоресурсов (в случае с «Северным потоком — 2» — газа) единолично владеть транзитными сетями. В случае, если эта норма не выполняется, поставщику топлива запрещается использовать свою газотранспортную систему больше чем на 50% мощности, а оставшуюся половину предоставлять третьим поставщикам.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной. Спор по этому вопросу начался в 2019 году: компания просила суд ЕС вывести газопровод из-под действия газовой директивы, частично отменив некоторые поправки к Третьему энергопакету. Суд отклонил это требование: в BNetzA заявляли, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года. Оператор «Северного потока — 2» утверждал, что «с точки зрения экономической функциональности к этой дате газопровод был завершен».

В июне 2020-го оператор подал апелляцию в европейский суд, но проиграл ее. В мае 2021 компания обратилась уже в суд Дюссельдорфа, с требованием отменить решение немецкого регулятора. Сейчас инстанция вынесла очередное решение в пользу BNetzA.

От того, будет ли применяться газовая директива к «Северному потоку — 2», зависят сроки окупаемости проекта. В июле 2021 года управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечал, что при использовании газопровода наполовину мощности, окупаемость составит 9-10 лет.

Кроме того, степень использования «Газпромом» новой трубы может повлиять на транспортировку топлива через Украину. Если компании разрешат прокачивать газ на 100% мощности, то Киев может полностью лишиться транзита и соответствующих сборов в бюджет. Oxford Institute of Energy Studies сообщал, что «Газпром» может обойти антимонопольные требования, если передаст управление газопроводом формально независимой компании. Кроме того, российский монополист может создать нового оператора «Северного потока» и разделить владение им с какой-то европейской компанией.

Как заявили после решения немецкого суда в Nord Stream 2 AG, отказ вывести «Северный поток-2» из-под действия директивы показывает дискриминацию газового рынка со стороны Евросоюза. «Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — сообщили в компании.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко пояснил, что решение суда Дюссельдорфа говорит о том, что «Газпром» не сможет использовать трубу на 100% для поставок газа в Европу. «Это увеличит спрос на прокачку через Украину и увеличивает вероятность того, что необходимость в украинской газотранспортной системе сохранится и после 2024 года, когда истечет текущий транзитный контракт», — заключил эксперт.

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