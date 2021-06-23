Папа Римский встретился с Человеком-пауком
Папа Римский Франциск в рамках еженедельной аудиенции встретился с «Человеком-пауком». Под костюмом популярного супергероя Marvel скрывался 28-летний итальянец Маттео Вильярдита — он известен тем, что на протяжении уже нескольких лет посещает в образе персонажа детские больницы. Во время встречи Вильярдита подарил маску Человека-паука самому Франциску.
«Это было очень захватывающе, потому что папа Франциск сразу понял мою миссию, — рассказал мужчина. — А настоящие супергерои — это дети, которые борются с болезнью, и их семьи, которые надеются на лучшее».
За свою общественную деятельность Вильярдита был награжден президентом Италии медалью «За заслуги перед Республикой». Как прошла встреча — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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