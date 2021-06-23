Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Папа Римский встретился с Человеком-пауком

Папа Римский Франциск в рамках еженедельной аудиенции встретился с «Человеком-пауком». Под костюмом популярного супергероя Marvel скрывался 28-летний итальянец Маттео Вильярдита — он известен тем, что на протяжении уже нескольких лет посещает в образе персонажа детские больницы. Во время встречи Вильярдита подарил маску Человека-паука самому Франциску.

«Это было очень захватывающе, потому что папа Франциск сразу понял мою миссию, — рассказал мужчина. — А настоящие супергерои — это дети, которые борются с болезнью, и их семьи, которые надеются на лучшее».

За свою общественную деятельность Вильярдита был награжден президентом Италии медалью «За заслуги перед Республикой». Как прошла встреча — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close
Все фоторепортажи К первому кадру
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
Как Керчь переживает наводнение
Как Керчь переживает наводнение
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Умер легендарный диктор Виктор Балашов
Умер легендарный диктор Виктор Балашов
10
Культура /
Ярмольник, Якубович и Малахов: кто пришел на прощание с Анатолием Лысенко
Ярмольник, Якубович и Малахов: кто пришел на прощание с Анатолием Лысенко
12
Культура /
80 лет со дня рождения Валерия Золотухина
80 лет со дня рождения Валерия Золотухина
16
Культура /
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
9
Культура /
Анатолий Лысенко и его «Взгляд»
Анатолий Лысенко и его «Взгляд»
9
Культура /
Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин
Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин
12
Культура /
На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60
На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60
12
Культура /
Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45
Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45
12
Культура /
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
11
Все фоторепортажи